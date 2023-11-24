كارثة بكل المقاييس .. احذر من استعمال " سخان المياه " في الشتاء بتلك الطريقة .. قد تسبب في هلاك الأسرة

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - هناك بعض الأمور التي يحصر الكثير من النا على القيام بها خلال فصل الشتاء الذي يمتاز بانخفاض كبير في درجات الحرارة وهو الأمر الذي يستوجب معه استعمال المياه الساخنة بدرجة أكبر من المياه الباردة خاصة في أثناء عملية الاستحمام حيث أن الماء الدافئ يمنح الجسم استرخاء لا مثيل له لذا تجد أن كافة المنازل تحتوي على السخان الكهربي أو معظمها فالبعض يستعمل سخان الغاز بشكل اساسي لكن حديثنا هنا موجه بشكل خاص لمن يتواجد لديه السخان الكهربي وهي عبارة عن مجموعة من النصائح التي يجب أن يتم استغلالها أثناء تشغيل السخان كي لا يحدث أي ضرر

– أخطاء في استعمال السخان الكهربي

جدير بالذكر أن هناك بعض المدونات التي يتم من خلالها نشر العديد من النصائح التي على تلك الشاكلة حيث أوضح أحد العاملين في هذا المجال أن كثرة استعمال السخان ينتج عنها حدوث تشققات في المادة العازلة بسبب تراكم الأملاك والتي قد تتسبب في تسريب الكهرباء لذا يرجى غلق السخان أثناء فترة الاستحمام

في ذات السياق فقد أوصى الخبير في مجال السخانات بضرورة القيام بعمل كشف دوري وصيانة مستمرة لهذا الجهاز الهام والخطير في نفس الوقت للكشف عن الأعطال والمكشلات بشكل أسرع كي يتم التعامل معها وعملا بمقولة الوقاية خير من العلاج فهي لا تنطبق على الأمراض وحسب بل مع المشكلات أيضا .