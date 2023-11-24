ليس لإغلاق الهاتف فقط .. مميزات واستخدامات هائلة لزر التشغيل في الهاتف المحمول لم تكن تدري شيئا عنها

دوت الخليج - كتب احمد صلاح -الهاتف المحمول أحد الاختراعات الهامة والتي شهدت انتشارا موسعا خلال الألفية الجديدة ليكون في يد كل شخص تقريبا حتى الأطفال ، لكن ما لا يدركه البعض أن هناك الكثير من التفاصيل التي تتعلق باستعمال بعض الخواص والمميزات التي تتواجد في الهاتف والتي لا يعي الكثير من المستخدمين المقدار الحقيقي لها فقط يحصرونها في الاستخدام التقليدي والشائع لها حيث أن زر التشغيل في الهاتف المحمول على سبيل المثال له العديد من الاستخدامات التي سنعمل على توضيحها من خلال ما هو قادم من سطور في مقالنا

– استخدامات زر التشغيل

جدير بالذكر أنك تستطيع الحصول على لقطة للشاشة من خلال الضغط على زر التشغيل والصوت معا في نفس الوقت

عن طريق هذا الزر من الممكن أن تعيد ضبط الهاتف وتقوم بعمل فورمات لكافة البيانات كذلك

عن طريق زر التشغيل تستطيع تشغيل فلاش الكاميرا والتقاط أفضل الصور

من الممكن أن تقوم بغلق الاتصالات من خلال القيام بضغطة واحدة على زر التشغيل

– طريقة تفعيل استعمال زر التشغيل

قم بالدخول أولا إلى الإعدادات الخاصة بالهاتف مع اختيار الخيارات المتقدمة من الصفحة الرئيسية للشاشة.

ستظهر لك العديد من الاختيارات المتعددة التي هي في حقيقة اللأمر استعمالات متعددة للهاتف حسب الرغبة والهدف الذي تسعى له

اختر الميزة التي ترغب في تفعليها على الهاتف المحمول

سيتم تفعيل تلك الميزة في الحال