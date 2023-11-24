دوت الخليج - كتب احمد صلاح - زيت الزيتون هو زيت طبيعي مستخرج من ثمار الزيتون، وهو معروف بفوائده الصحية العديدة والقيمة الغذائية العالية،حيث يحتوي زيت الزيتون على نسبة عالية من الأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة، مثل حمض الأوليك لذلك لابد من الحصول على زيت الزيتون من مصادر موثوقة والاعتماد على العلامات التجارية الموثوقة، كما يمكنك أيضًا استشارة خبراء في المجال أو القراءة عن تجارب المستخدمين الآخرين لمعرفة العلامات التجارية الموثوقة والمصادر الجيدة عند شراء زيت الزيتون الأصلي.

فوائد زيت الزيتون

هناك العديد من الفوائد التي يحصل عليها الجسم من زيت الزيتون، ومنها:

يحتوي زيت الزيتون على مركبات مضادة للالتهابات، مثل الفينولات والأفيكينونات، هذه المركبات تساهم في تقليل التهابات الجسم وتعزيز الصحة العامة.

مضادات أكسدة قوية مثل فيتامين E و البوليفينولات والتي المضادات الأكسدة تساعد في مكافحة الجذور الحرة وتقليل التأثيرات الضارة للأكسدة في الجسم.

يعتبر زيت الزيتون مرطبًا طبيعيًا للبشرة والشعر، يمكن استخدامه لترطيب البشرة، وتهدئة الحكة والاحمرار، وتعزيز صحة فروة الرأس وتقوية الشعر.

[عشان ميتنصبش عليك .. حيلة ذكية للتفرقة بين زيت الزيتون الأصلي والمغشوش أتحداك إذا كنت تعرفها قبل كده .. متجيش تقول معرفش]

كيفية التفريق بين زيت الزيتون الأصلي والمغشوش

بالنسبة للتفريق بين الزيت الزيتون الأصلي والمغشوش، فإليك بعض النصائح:

اشترِ زيت الزيتون من مصدر موثوق وموثوق، ويُفضل شراءه من شركات معروفة أو منتجين محليين موثوق بهم.

قبل شراء زيت الزيتون، قم بفحص المظهر العام لزيت الزيتون، يجب أن يكون لون الزيت أخضر مشرق أو ذهبي فاتح، ويجب ألا يكون هناك تكتلات أو رواسب في الزجاجة.

الزيت الزيتون الاصلي يتميز بطعم ورائحة فاكهيه ونكهة مميزة، يجب أن يكون لديه طعم متوازن ولا يكون له طعم حامضي غير مرغوب فيه.