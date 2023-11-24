دوت الخليج - كتب احمد صلاح - فتاة سعودية من عائلة محافظة تفصل الصدمة التي تعرضت لها عندما التقطت الهاتف المحمول لأخيها المراهق للاتصال بصديقتها، فضوله جعله يفتح تطبيق الواتساب على هاتفه ويواجه مفاجأة جعلته يغمى عليه من الصدمة وأوضح أن شقيقه كان مراهقا مخلصا وبقي بعيدا عن الأصدقاء السيئين، وصدم بالمفاجآت التي وجدها على هاتفه، لذلك أبقى شقيقه بعيدا عن هذه الأعمال المحرمة دون أن يلاحظها أحد أفراد أسرته، ولجأ إلى الحيل الخطيرة لإبعاد أخيه عن هذه الأعمال المحرمة دون أن يلاحظه أحد أفراد أسرته، الذي وصفه بأنه محافظ، بداية القصة انتشرت قصة الفتاة السعودية على مواقع التواصل الاجتماعي.

تفاصيل ما وجدته عندما اتصلت بصديق على الهاتف المحمول لأخيها المراهق

["لن تصدق مذا وجدت هذه الفتاة في هاتف اخيها"..قصة فتاة سعودية من أسرة محافظة وماذا وجدت في هاتف اخيها جعلها تناهر]

تقول الفتاة في بداية قصتها: بالطبع انها تنحدر من عائلة متدينة ومحافظة، الحمد لله لكن عائلتي صارمة للغاية ومهمة من بعض النواحي، لدي أخ يبلغ من العمر 22 عاما ولطيف جدا وبناء على نواياه، وأساسا لديه أصدقاء بالفعل، لايريد تناول العشاء معنا، يأكل بمفرده، يقضي كل وقته في هذا الجو، تضيف الفتاة “أخي وضع بصمتي مع بصمته”، لفك رمز القفل، حتى أتمكن من التقاط هاتفه وقتما أريد، وفي أحد الأيام كان والدي يلتقط هاتفه، ولكن في اليوم الآخر التقط بصمة الإصبع، وذلك عندما صدمت، هذا عندما صدمت وأدركت أن الصبي وجد شيئا ما على الهاتف وكان يخفي شيئا عني، في اليوم الثاني طلبت من أخي أن أخذ الهاتف لمحادثة أحد الأصدقاء، وأعطاني الهاتف بنيته الخاصة، وعندما التقطته، التقيت بمصيبة وكان متورطا في الكثير من الأفلام القذرة، من المستحيل بالنسبة لي أن أخبر إخوتي، ولا أعرف ماذا أقول لعائلتي.