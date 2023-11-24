عيالك هتموت بسببك .. مصيبة خطيرة تفعلها جميع الأمهات أثناء سلق البيض يدمر الكبد ويسبب الوفاة .. الحق نفسك قبل فوات الأوان

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - هل تقوم بطهي البيض بهذه الطريقة؟ هل تقوم بسلق البيض بهذه الطريقة وتعرض صحتك وصحة أسرتك للخطر؟ فوراً ابتعد عن هذه الطريقة الخاطئة لسلق البيض، حيث يمكن أن تتسبب في تدمير الكبد وحتى وفاة الأشخاص، لابد من اتباع الطريقة الصحيحة لسلق البيض للحفاظ على صحتك وصحة عائلتك، و الطريقة الخاطئة في تحضير البيض يمكن أن تكون مميتة وتهدد حياتك وحياة المتناولين، في حين يجب أن يكون تناول البيض مفيدًا لجسمك، إلا أن استخدام هذه الطريقة الخاطئة يجعل البيض يتحول إلى مادة مدمرة للصحة.

فوائد البيض على الصحة العامة البيض يُعتبر غذاءً غنيًا بالقيمة الغذائية ويحتوي على العديد من العناصر المفيدة للجسم، ومن فوائد البيض: البيض يحتوي على نسبة عالية من البروتين الذي يعتبر أساسيًا لبناء العضلات وإصلاح الأنسجة في الجسم.

يحتوي البيض على فيتامينات مثل فيتامين A وفيتامين D وفيتامين B12، بالإضافة إلى المعادن مثل الحديد والزنك والسيلينيوم، والتي تلعب دورًا هامًا في صحة العظام والجهاز المناعي ووظائف الجسم المختلفة.

البيض يحتوي على مركبات مفيدة مثل الكولين واللوتين، والتي قد تساهم في تعزيز صحة الدماغ وتحسين وظائف الذاكرة والتركيز. طريقة طهي البيض الصحيحة يتم طهي البيض بطريقة صحيحة عن طريق اتباع الخطوات الآتية: سلق البيض: ضع البيض في قدر به ماء مغلي، واتركه ليستوي لمدة 4-6 دقائق للحصول على بيض مسلوق نصف طري.

طهي البيض المخفوق: قم بخفق البيض في وعاء، وأضف قليلًا من الملح والفلفل حسب الرغبة، ثم قم بطهيه في مقلاة مدهونة بقليل من الزيت أو الزبدة على نار متوسطة حتى يتماسك ويصبح ذهبي اللون.

البيض المقلي: سخن قليلًا من الزيت أو الزبدة في مقلاة، وقم بكسر البيض في المقلاة واتركه ليطهى حتى يتماسك البياض ويبقى الصفار سائلًا.