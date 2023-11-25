عاجل | ظهور سلالات جديدة من مرض الدرن في مصر.. رد حاسم من الحكومة (بيان رسمي)عاجل | ظهور سلالات جديدة من مرض الدرن في مصر.. رد حاسم من الحكومة (بيان رسمي)

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - عاجل | ظهور سلالات جديدة من مرض الدرن في مصر.. رد حاسم من الحكومة (بيان رسمي),

أصدر المركز الاعلامي بمجلس الوزراء اليوم السبت، بيانا للرد على ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن أنباء عن ظهور سلالات جديدة من مرض الدرن في مصر، نافيا صحة تلك الأخبار.وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، التي نفت هذه الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لظهور سلالات جديدة من مرض الدرن في مصر، وأنه لم يتم رصد أو تسجيل أي تحورات أو سلالات جديدة لمرض الدرن بأي محافظة على مستوى الجمهورية، مُشددةً على امتلاك مصر برنامج ترصد وتقصي للأوبئة، يعمل بشكل فعال في الاكتشاف والرصد المبكر لأية أمراض وبائية قد تتسرب إلى البلاد، وفي حال ظهور أي مرض معدٍ أو سلالة جديدة لفيروس يتم الكشف عن الإصابات وخطط العلاج والتعامل معها، حيث يتم تحويل الحالات المشتبهة إلى وحدات متخصصة للكشف عليها واتخاذ جميع إجراءات التشخيص والعلاج المبكر عند التأكد من الإصابة بالمرض، مع تطبيق كافة التدابير الاحترازية بالمطارات والموانئ المصرية لمنع تسرب أي مرض عبر القادمين من الدول التي بها مناطق موبوءة.وناشد المركز جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).