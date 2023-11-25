مطلعتش للقص وبس.. اكتشف الاستخدامات السحرية لقصافة الأظافر التي لم تكن تعلمها من قبل .. معلومات لن تتخيلها يوماً

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - ظننا أن الأمر كان من أجل القص فقط، لكن حياتنا كلها ضاعت و اكتشفي الاستخدامات السحرية لمقصات الأظافر التي لم تعرفيها من قبل لمقصات الأظافر استخدامات عديدة، وتحقيق العديد من الأشياء اليومية وهي تستخدم بشكل رئيسي في قص الأظافر، ولكن إذا تم استخدامها لأغراض أخرى، فيجب تنظيفها وتعقيمها باستمرار لمنع انتشار العدوى والأمراض.

كيفية تنظيف قصافة الأظافر

عند استخدام مقصات الأظافر، من المهم جدًا الاهتمام بالنظافة والتطهير من المهم التأكد من أن الأجهزة نظيفة وخالية من الجراثيم والبكتيريا و يمكن أن يكون هذا ممكنًا على النحو التالي:

اغسلي القصافة بالماء الدافئ والصابون، وجففيها جيدًا بعد كل استخدام.

يمكنك أيضًا تنظيف الأجهزة المنتظمة باستخدام المنظفين الرئيسيين أو المطهرات.

لتجنب تكوين الرطوبة التي تفضل تكاثر البكتيريا.

من الضروري أن تحافظ على نظافتك الشخصية من أجل العناية باصابعك بصحة جيدة.

تنظيف أصابعك قبل قص الأظافر للتخلص من الأوساخ أو الجراثيم.

يمكن لكل فرد من أفراد الأسرة استخدام مقصات الأظافر الخاصة بهم لزيادة السلامة.

استخدامات قصافة الأظافر

استخدامات سحرية ومذهلة لمقصات الأظافر لم تعرفها من قبل:

تعتبر مقصات الأظافر أداة مفيدة لتقليم الأظافر وتنظيفها، لكن الكثير من الأشخاص لا يعرفون أنه يمكن استخدامها لأشياء أخرى كثيرة وهناك بعض الاستخدامات غير المقصودة

فتاحة العلب: يمكن لمقصات الأظافر فتح زجاجات الصودا بسهولة وتوزيعها بالكامل.

يمكنك استخدام الدبابيس والرموش البلاستيكية.

يمكنك تقشير البلاستيك من الأسلاك الكهربائية باستخدام مقصات الأظافر.

الكروشيه : يمكنك ربط الكروشيه بكرة مع قطع من الخيوط.

حامل الهاتف: يمكن استخدام مقص الأظافر كحامل للهاتف لأنه يمكنك تثبيت هاتفك عليه ومشاهدة الأفلام والمسلسلات وما إلى ذلك.