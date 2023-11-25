فشر سما المصري وصافيناز .. فتاتان سعوديتان ينافسن بوصلة رقص شرقي بطريقة قوية

فنون - ياسمين التهامي - أثار مقطع فيديو لفتاتين سعوديتين ترقصان رقصًا شرقيًا مؤخرًا، جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهرت الفتاتان في الفيديو وهما ترتديان ملابس مكشوفة، وتؤديان وصلة رقص مثيرة على أنغام أغنية خليجية.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الفيديو على نطاق واسع، وعبروا عن إعجابهم بقدرات الفتاتين على الرقص.

واعتبر البعض أن الفتاتين موهوبتان للغاية، وتوقعوا أنهما قد يحققان شهرة واسعة في مجال الرقص.

واعتبر البعض الآخر أن تصرف الفتاتين غير لائق، خاصة وأنهما سعوديتان، وأنهما يخالفان الأعراف والتقاليد الاجتماعية في المملكة العربية السعودية.

ويشار إلى أن هذا ليس أول مقطع فيديو لفتيات سعوديات يثير الجدل بسبب رقصهن.

وعلى الرغم من الانتقادات، إلا أن الفتاتين أصرتا على مواصلة نشر مقاطع الفيديو المثيرة للجدل، حيث نشرتا مقطع فيديو جديدًا، مؤخرًا، وهما ترقصان رقصة شرقية مثيرة.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع مقطع الفيديو، حيث أعرب الكثيرون عن إعجابهم بحركات الفتاتين، فيما انتقد البعض الآخر تصرفهما.