دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تسجل كاميرا مراقبة لحظات صادمة لاعتداء طبيب هندي على أحد المرضى، حيث قام بالضرب المبرح وصفعه على وجهه عدة مرات خلال جلسة الكشف الطبي. يتضح في الفيديو السلوك العدواني للطبيب، حيث يوجه إلى المريض السباب والشتائم بشكل متكرر اقرا السبب بالمقال

طبيب هندي يعتدي على مريض بالمشفى بالضرب والشتائم

[بالفيديو كان هيموته في إيده .. "دكتور بمستشفى بالهند يعتدي على المريض" بكاميرات المراقبة مش هتصدق اللي عمله والسبب؟!!] وفقًا لتقرير “India Today”، تم نقل المريض البالغ من العمر 45 عاماً إلى مستشفى مهراجا يشوانتراو. ويشير التقرير إلى أن سبب الغضب الطبيب يعود إلى عدم كشف المريض عن إصابته بفيروس نقص المناعة المعدي “الإيدز” قبل بدء العلاج وأعلنت المستشفى أن الطبيب تعرض لصدمة خاصة، حيث كان يشعر بخطر التعرض للعدوى بفيروس الإيدز، الذي كان يعاني منه المريض، مما قد يؤثر على سلامة فريق الرعاية الطبية بأكمله.

اهمية اهتمام الاطباء بأخلاق المهنة

يتطلب هذا الحادث الصادم تسليط الضوء على التحديات الكبيرة التي تواجه القطاع الصحي في الهند، حيث يكشف عن ضعف في التوجيه الأخلاقي لبعض الأطباء. يبرز هذا الحادث الضرورة الملحة لتحسين ثقافة الرعاية الصحية وتعزيز تدريب الكوادر الطبية على التعامل اللائق والاحترافي مع المرضى. يعكس الفيديو السلوك الغير أخلاقي للطبيب، مما يلقي الضوء على الحاجة الملحة لتعزيز الأخلاقيات المهنية وتعزيز الوعي بأهمية احترام حقوق المرضى. يجب على السلطات الصحية اتخاذ إجراءات فورية للتحقيق في هذا الحادث وتحديد العقوبات اللازمة لضمان تحسين الأداء الأخلاقي في مؤسسات الرعاية الصحية.