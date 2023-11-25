دوت الخليج - كتب احمد صلاح - بدون أدوية وبطريقه مجربه قل وداعاً للألم مسحة واحدة لعلاج نهائي للبواسير والشرخ والناسور,

تعتبر مشكلة البواسير من الكبيرة للغاية التي يتعرض لها معظم الناس ولا يتمكنون من علاجها بالطريقة المثالية حيث أنها تسبب أوجاع شديدة للغاية ولذلك يتم البحث عن علاجها بأي شكل، ولذلك حرصنا على وجود حل طبيعي للتخلص من البواسير ومشكلاتها المختلفة من خلال هذا المقال لمن يريد معرفة حل نهائي لمشكلة البواسير.

زيت الزيتون والعسل

بذور الكتان للتخلص من علاج البواسير

يمكنك علاج مشكلة البواسير من خلال البدء في استخدام بذور الكتان التي تساعد في علاج أي شرخ أو مشكلة في البواسير، حيث يمكنك استخدام زيت بذور الكتان للتخفيف من ألم البواسير.

في حالة معاناتك من وجود شرخ في منطقة البواسير يمكنك علاجها من خلال البدء في استخدام ماء دافىء مع ملعقة عسل ومن ثم دهن المكان ومن ثم البدء في المواظبة على الدهن لمدة شهر وسوف تلاحظ الفرق

نصائح هامة لمنع التهابات البواسير

الحرص على الجلوس في ماء دافىء كل يوم للتخلص من ألم الشرج الذي يعتبر من أصعب الألام.

الحرص على ع التأخير للذهاب للم من أجل التغوط حتى لا تعاني من ألم كبير.

الحرص على تناول طعام صحي غني بالألياف الغذائية لمنع حدوث الإسهال أو الإمساك

اتباع التعلي التي يصفها لك الطبيب في حالة وجود تعب.