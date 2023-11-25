سيدة تطلب الخلع من زوجها وتفضحه بشكل صادم…لأن زوجها يتناول هذه الأكلة

سبب طلاق غريب

في هذا السياق أكملت فرح حديثها قائله قد لاحظت أن زوجي لا يهتم بنظافته الشخصيه ولا يعطيها اهتمام كبير في البداية، قلت لنفسي ربما ذلك بسبب فترة العزوبية التي قضاها قبل الزواج، ولكن بعد مرور عام من الزواج اتضح بأن لديه مشكلة في هذا الأمر، للحد الذي جعله يقوم بتناول الثوم والبصل يوميا دون أن يهتم برائحته وكان هذا الأمر مقرف ومقزز، وحاولت اكثر من مره انا الفت انتباهه بطريقة لا تجرح شعوره ولكنه كان لا يستطيع أن يتغير

محاولات الزوجة للعزوف عن فعل زوجها

وتبعت وعلى الرغم من هذا قد حاولت مرارا وتكرارا لتغيير سلوكه لأنني بدأت أشعر بالنفور من تلك الحالة، ومن البيت الذي يجمعني بهذا الرجل وفي احد المرات قد تناول كميات كبيرة من الثوم والبصل، وطلبت منه أن يغسل يده فانهال علي بالضرب والشتائم، وطردني خارج البيت وذهبت لمنزل أهلي وأنا مقررة أنني سوف أقوم برفع قضية خلع على هذا الرجل وها أنا اليوم في المحكمة، وقد تم النظر في هذه القضية وتم الخلع في ضوء المعلومات المقدمة من تلك المرأة.