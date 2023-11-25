"فكره متخطر علي بال العفريت"هذه العشبة حيرت الأطباء تغنيك عن أدوية السكر وحقن الانسولين

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تعرف هذه العشبة في العديد من الدول العربيه باسم ،العثرب، اكتشفت الدراسه المانيه أن هذه العشبه تقوم على محاربة السكر في الدم فإن ،العثرب، يعد مكون صحي لأ جساد الإنسان وقد اكتشفت الدراسة أيضاً، أن هذه العشبه تضبط مستويات السكر حتى ولو تم تناولها مرة واحدة في الأسبوع، وأثبتت الدراسة أن يمكن تناول هذه العشبه مباشرة أو على شكل عصير يتم تناوله بعد وجبه الغداء ، واكدت الدراسات أنه لا يمكن تناول هذه العشبة على الريق كونها تحمل ماده حامضه ربما تؤثر على المعده.

ما هي عشبة العثرب وكيف تتميز . تتميز هذه العشبة بأن لونها أخضر باهت يميل إلى الاحمرار، وأزهارها التي تكسوها تكون حمراء تقارب من شكل ازهار الحميض،وهذه العشبه عبارة أزهار عنقودية الشكل وهي مزيج من اللون الوردي واللون الأحمر ،والبعض الأخر وردي إلى اللون الأخضر، أو وردي إلى اللون الأبيض ، وأوراق عشبه العثرب كاسية لامعه، وهذه الأوراق قابله للاكل وارتفاع هذه العشبه متر تقريبا، و تتجمع أزهار نبات العثرب في الأغصان ، الأوراق اللحميه ل عشبة العثرب هي الأجزاء المستخدمة منه وتكون علي شكل عناقيد ، وغالباً ما تعيش أشجار العثرب في مجموعات وأحيانا تكون هذه الأشجار متلاصقة من فوائد واستعمالات العثرب الطبيعية. يقوم بمعالجة الأمراض المزمنة ،مثل المعوية و المعديه. يقوم بتخلص الجسم من السموم ويعمل على تنقية الدم. قد يؤكل العثرب طازج للعمل علي تنشيط عمل الكبد. يعالج أيضاً الإمساك المزمن وضعف الشهية وسوء الهضم.