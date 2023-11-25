“طالب أبكى جميع الطلاب والمصححين”!!.. تعرف على “إجابة طالب” في ورقة الامتحان تثير ذهول الجميع.. يا ترى ما هي تلك الإجابة؟

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - في كل يوم يتضح لنا عظمة الله في خلقه ربما يكون طفل صغير لا يتخطى عمره العشر سنوات ولكن تفكيره ناضج وعقلاني وتكون تلك هبة من الله إلى أهله اتحدث معكم في هذا الموضوع عن الطالب المعجزة، الذي قام بكتابة إجابة خالفت كل التوقعات بالنسبة لأي طالب في مثل هذا العمر، كانت تلك الإجابة غير تقليدية ومفاجأة للمدرس القائم بالتصحيح، ونجد أنها أذهلت المدرس ومن فرط إعجابه قد وصل إلى حد البكاء، ولكي يبرز مدى عظمة هذا الطالب قام بتصوير ورقة الإجابة، وشاركها مع رواد مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة تابعونا للتفاصيل
رد فعل المصحح اذهلت الجميع بسبب إجابة طالب
السؤال الذي تحدثنا عنه والذي قام بإجابته الطالب كان في امتحان اللغة العربية فقره الإعراب وهي فقرة في جزء النحو وكان مطلوب من كل الطلاب إعراب آية قرآنية قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم “خلق الإنسان من عجل” هذا الطالب المعجزة بعد كل البعد عن قواعد الإعراب واللغة العربية التي قام بدراستها في المرحلة الدراسية الموجود فيها، وقام بكتابة إجابة مميزة فنجد أنه كتب خلق فعل ماضي لا ينسى فاعله وانا لست قادر على ان اقوم بوصف الله مبني للمجهول تأدبا مع الله عز وجل
هذا الطالب كان يواظب على قراءة القرآن الكريم والصلاة ويعرف ان الله موجود دائما وابدا لهذا اختار أن يقوم بكتابة تلك الإجابة، وهو يعرف أنها غير نموذجية وعلى الرغم من هذا تلك الإجابة كانت السبب في أخذ مكافأة من المدرس القائم بالتصحيح وأعطاه الدرجة الكاملة للامتحان نظرا لأنه طالب مميز