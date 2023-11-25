“طالب أبكى جميع الطلاب والمصححين”!!.. تعرف على “إجابة طالب” في ورقة الامتحان تثير ذهول الجميع.. يا ترى ما هي تلك الإجابة؟

رد فعل المصحح اذهلت الجميع بسبب إجابة طالب

السؤال الذي تحدثنا عنه والذي قام بإجابته الطالب كان في امتحان اللغة العربية فقره الإعراب وهي فقرة في جزء النحو وكان مطلوب من كل الطلاب إعراب آية قرآنية قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم “خلق الإنسان من عجل” هذا الطالب المعجزة بعد كل البعد عن قواعد الإعراب واللغة العربية التي قام بدراستها في المرحلة الدراسية الموجود فيها، وقام بكتابة إجابة مميزة فنجد أنه كتب خلق فعل ماضي لا ينسى فاعله وانا لست قادر على ان اقوم بوصف الله مبني للمجهول تأدبا مع الله عز وجل

هذا الطالب كان يواظب على قراءة القرآن الكريم والصلاة ويعرف ان الله موجود دائما وابدا لهذا اختار أن يقوم بكتابة تلك الإجابة، وهو يعرف أنها غير نموذجية وعلى الرغم من هذا تلك الإجابة كانت السبب في أخذ مكافأة من المدرس القائم بالتصحيح وأعطاه الدرجة الكاملة للامتحان نظرا لأنه طالب مميز