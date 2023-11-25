دوت الخليج - كتب احمد صلاح - مع تطور التكنواوجيا الحديثة أصبح كل شئ ممكن ، حيث أن الكثير من الناس قد صار لديهم خبرة بدرجة ما مع هذا المجال أي كانت الفئة التي ينتمون لها ، فقد صار علي الجميع ان يتعامل مع التكنولوجيا الحديثة بشكل دائم كي يتمكن من مواكبة العصر الذي نعيش فيه لا سيما الأباء والأمهات اللذين يرغبون في الاطمئنان علي أبنائهم بشكل دائم فالأجيال الجديدة قد نشأت في ظل تلك التكنولوجيا والتطور الذي نعيشه فيفعلون ذلك بتلقائية شديدة ، وقد تحتاج بعض الأمهات إلي معرفة أماكن تواجد ابنائها والاطمئنان عليهم طوال الوقت وهو أمر من الممكن أن يتوفر لها من خلال الهاتف المحمول بسهولة كما سنوضحه

– طريقة تحديد الموقع

جدير بالذكر أن هناك العديد من الطرق التي من خلالها يمكن تحديد موقع شص ما وهي الطرق التي تبحث عنها الأمهات علي وجه الخصوص ، فتلك الطريقة التي سنوضحها لكي لا تحتاج سوي الحصول علي رقم الهاتف فقط.

[" ياريتني عرفتها من زمان " .. طريقة عبقرية وأمنه تساعد علي معرفة مكان اي شخص من خلال " رقم الهاتف " فقط]

كيفية استعمال البرامج

في ذات السياق تستطيعي استعمال برنامج Locate Va SMS والذي يكون استخدامه مجاني ومتاح للجميع والذي من الممكن أن يتم تنزيله من خلال متجر Google Play حيث أنه لن يطلب منك ان تدفعي عضوية شهرية للاشتراك في هذا البرامج وتقديم تلك الخدمة التي تتاح مجانا والتي تتيح لي شخص مراقبة تحركات أي شخص أخر من خلال رقم الهاتف فقط