"1% بس من العالم اللي يعرفوا القبيله دي" قبيله بها نساء جميلات لا يرتدون اي ملابس إطلاقا ويظهرون بدون ملابس حتي امام الرجال..اتفرج بنفسك

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تعتبر قبيلة كوما التي تقع في أعماق غابات نيجيريا وهي قبيلة ريفية معزولة، كما يعرف سكانها بسكان التلال ويعيشون أفراد هذه القبيلة على الأنشطة الزراعية والصيد التي يمارسونها في منطقة العيش، من القبائل المستعرة ببعض العادات الغريبة، وسوف نتعرف بالتفصيل على هذه القبيلة وبعض العادات الغريبة لهم.

عادات قبيلة كوما قبيلة العري

قبيلة كوما هي قبيلة توجد في نيجيريا وهي قبيلة معزولة وريفية للغاية يتميز سكانها أنهم عراة تماماً كما خلقهم الله، وسوف نوضح لكم تفاصيل اكثر عن هذه القبيلة وعن عاداتها من خلال النقاط الآتية:

تؤدي قبيلة كوما طقوس البلوغ على المراهقين عندما يبلغ الأولاد 14 عاماً وتبلغ الفتيات 17 عاماً.

كما أن طقوس الزواج الرجال الذين يريدون الزواج من أي فتاة في القبيلة يعملون عند عائلة الفتاة لمدة خمس سنوات.

كما يمكن أيضاً السماح للرجل بإحضار الحيوانات أو الماعز بدلاً من العمل لمدة خمس سنوات.

عندما يبلغ الفتيات سن السبعة عشر عاماً يقومون بخلع أسنانهم بدون تخدير.

كما أن لديهم إله خاص بهم يعبدونه وهو زوم.

["1% بس من العالم اللي يعرفوا القبيله دي" قبيله بها نساء جميلات لا يرتدون اي ملابس إطلاقا ويظهرون بدون ملابس حتي امام الرجال..شاهد بنفسك]

ابرز معلومات قبيلة كوما النيجيرية

سوف نتعرف بشيء من التفصيل عن دولة نيجيريا التي يقع بها قبيلة كوما التي تصنع العادات والتقاليد الغريبة من خلال النقاط الآتية:

تقع دولة نيجيريا في الجنوب الشرقي من أفريقيا الغربية وتتوسط الدول الأربعة وهم بنين و الكاميرون وتشاد والنيجر.

تحتل نيجيريا المركز السابع في أكثر الدول سكاناً.

كما تنتشر أيضاً في نيجيريا أكثر من 520 لغة ولهجة.

تنتشر أربع أعراق في نيجيريا وهي النوبي والتيف والكانوري وعرق الهوسا والفولان.