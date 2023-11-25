"طول عمرنا بنرميه وإحنا منعرفش"..."استخدامات لتفل القهوة "لم تخطر علي بال احد مش هتتخلصي منه تاني بعد كدة.. مترمهوش تاني

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يعد مشروب القهوة من المشروبات الأساسية في جميع الدول العربية باختلاف اطعمتها، فهي ثاني المشروبات الأساسية مثلها مثل الشاي، فهي تقدم في جميع البلاد بنكهات مختلفة، وهي من أكثر المشروبات التي تحتوي علي الكثير من الفوائد الصحية لجسم الإنسان، وهي به العديد من الفيتامينات والمعادن مثل الماغنسيوم والزنك وغيرها المهمة المفيدة لصحة الإنسان، وعادة عندما نقوم بتناول مشروب القهوة نتخلص من تفل القهوة لعدم صلاحيته للأكل، ولكن من اليوم لن تتخلصي من تفل القهوة لانه يستخدم في عمل وصفات كثيرة للبشرة والشعر، ومن خلال هذا المقال سوف نوضح إليكم طريقة استخدام تفل القهوة.

ما هي طريقة استخدام تفل القهوة

عادة تقوم ربة المنزل بعد شرب القهوة بالتخلص من تفل القهوة لأنه غير صالح للاستخدام، لكن ظهرت في الفترة الأخيرة استخدامات عديدة لتفل القهوة، عند عمل ماسك من تفل القهوة ووضعه علي البشرة وتدليكه علي البشرة يعمل علي إزالة الجلد الميت، وايضاً يعمل علي ترطيب البشرة ويجعلها نضرة.

ما هي فوائد تفل القهوة الأخري

تحتوي علي الكثير من الفيتامينات والمعادن الكثيرة المفيدة لصحة البشرة، كما أن تعمل علي تحسين مستوي الكولاچين في البشرة، يعمل علي حماية البشرة من أشعة الشمس الضارة، كما أن تساعد علي ترطيب البشرة وإزالة الجلد الميت وتقليل من تجاعيد الوجه وعلامات تقدم السن التي تظهر علي البشرة.