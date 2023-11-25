“عمرك متتخيل اللي حصل ”.. ذهول يسيطر على المعازيم من تصرف "العروسة" أمام زوجها في حفل الزفاف.. شوف بعينك الي حصل

عروس تفاجئ الجميع في حفل الزفاف

وفقًا لآخرين ، شوهدت العروس البرية وهي تقص شعرها أمام المرآة بينما يسمعها الجميع في الفيديو الذي انتشر على نطاق واسع. كما ظهرت وهي ترتدي فستانًا أبيض وتصدر أوامر لمصفف الشعر بتقطيع شعرها بالكامل أمام الضيوف لقد أذهلت الكثير من الناس بما فعلته، وبعد أن انتهت، أخبرت الجميع أنها فعلت ذلك للتو لإظهار الوحدة مع مرضى السرطان.

تأثر المتابعين

تأثر الجميع بما قالته، وبمجرد أن فهموا السبب، بدأوا جميعًا في البكاء علق العديد من متابعيها على الفيديو، بعضها كان سلبيًا وبعضها إيجابي، لكن الغالبية وصفوا كيف عانى أحد أصدقائهم أو أفراد عائلاتهم من هذا المرض اللعنة ، كم من الناس قد أعطوا هؤلاء الأطفال المحتاجين شعرهم.