مطلوبين في أي كمين .. وزارة الداخلية توجه التحذير الأخير لهؤلاء الأشخاص من حاملي " بطاقات الرقم القومي " .. غرامة وحبس

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تبذل وزارة الداخلية جهدا كبيرا في سبيل العمل على رعاية مؤسسة كبيرة مثل السجل المدني التي تشرف عليها ضمن اختصاصاتها وتسعى من أجل خلق حالة من النظام والانضباط في تلك المؤسسة الهامة والتي تصدر عنها كافة الأوراق الرسمية الخاصة بالمواطن والتي من بينها البطاقة الشخصية أو الرقم القومي الذي يعد إثبات هوية ، لكن قد لوحظ من خلال رجال الأمن في الشوارع والأكمنة أن هناك حالة من الإهمال والتكاسل في التعامل مع ذلك المستند الهام حيث تجد البعض لا يهتم حول استخراج بطاقة الرقم القومي في موعدها المحدد لها بجانب العديد من السلبيات الأخرى وهو الأمر الذي استدعي معه تدخل من جانب الوزارة كي تنهي تلك الأزمة

– غرامات البطاقات الشخصية

يقوم المواطن بدفع غرامة مالية تصل في قيمتها إلى مائة جنيه مصري في حال لم يقم باستخراج البطاقة الشخصية لدى بلوغ السن القانوني لها 15 عاما

يقوم المواطن بدفع غرامة مالية تصل في قيمتها إلى مائة جنيه مصري إذا ما أراد استعمال بطاقة منتهية داخل إحدى الجهات الرسمية

يقوم المواطن بدفع غرامة مالية تصل في قيمتها إلى خمسين جنيه مصري إذا لم يتم تحديث بيانات البطاقة الشخصية خلال ثلاثة اشهر من تغييرها

يقوم المواطن بدفع غرامة مالية تصل في قيمتها إلى خمسين جنيه مصري إذا لم يستخرج بدل فاقد خلال اسبوعين من تاريخ المحضر