«اجابة طالب قلبت مصر كلها!!».. طالب اجابته على سؤال في الامتحان أذهلت الجميع وابكت كل الحاضرين .. اعرف كتب ايه

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - العجائب لا تتوقف، فقد شهد موسم الامتحانات حدثاً فريداً حيث أبدع طالب في المرحلة الابتدائية بإجابة غير تقليدية كانت إجابته الفريدة سبباً في إعجاب المعلمين، والذين لم يتمالكوا أنفسهم واندمجوا في دهشتهم حتى بكوا من شدة الإعجاب العبارات الغريبة والمفاجئة قد أثرت بشكل كبير وحققت درجة كاملة للطالب الصغير.

إجابة طالب تثير دهشة جميع مدرسي اللغة العربية

إنها لحظة استثنائية في قاعات الامتحانات، حينما قرر طالب صغير في مرحلة الابتدائية أن يختلف عن الآخرين في إعرابه على آية قرآنية تتحدث عن خلق الإنسان بدلاً من اتباع القواعد التقليدية للنحو، قرر الطالب الإبداع وكتب أن الله خلق الإنسان من عجل وأنه لن يكتب مبنيًا للمجهول تأديبًا من الله هذه الإجابة الغير تقليدية أثارت إعجاب المدرس وأثرت فيه إلى درجة أنه بكى من شدة الإعجاب تمنى المدرس للطالب الصغير بالبركة في علمه وأدبه، ومنحه درجة كاملة بلغت 20 درجة في مادة اللغة العربية.

تعليقات رواد مواقع التواصل على إجابة الطالب

إن تفوق هذا الطالب في الامتحانات لم يمر مرور الكرام، بل أصبح حديث رواد التواصل الاجتماعي بعدما قام المعلم بمشاركة إجابته الفريدة على صفحته في الفيسبوك حققت الإجابة إعجابًا وتقديرًا كبيرين، حيث كتب أحد المتابعين أن وراء هذا الطالب أمًا وأبًا قد قاما بتربيته بشكل ممتاز وأكد آخر أن وجود طلاب مثل هذا يجعلهم واثقين في مستقبل الوطن.