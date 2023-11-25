جوزك مش هيسيب البيت تاني .. ضعي " القرنفل مع زيت الزيتون " في هذا المكان من الجسم ولن تستغني عنه أبدا

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - لا شئ يماثل في الأهمية لدى المرأة مثل الحصول على الجمال الذي ترغب فيه أو الحفاظ عى هذه النعمة التي منحها الله لها ، ولأن ذلك الأمر يتطلب الكثير من العناية والرعاية فإن النساء بشكل عام لا يتوقفن عن البحث عن الأسباب التي تجعل من مظهرهن في غاية الروعة ومن ضمن تلك العلامات التي لا تقبل نقاش هي الحصول على شعر ناعم وقوي وخالي من العيوب حيث أن الشعره هو عنوان جمال المرأة وتاجها الذي تفتخر به بين قريناتها بشكل كبير لذا فإن الحفاظ على الشعر في حالة رائعة طوال الوقت يتطلب عناية خاصة من خلال استعمال بعض المواد الطبيعية التي تساعد على تغذيته بشكل مناسب

– طريقة تحضير وصفة زيت الزيتون مع القرنفل

نحضر إناء مناسب من حيث الحجم نضع في داخله ملعقتين من زيت القرنفل مع نصف كوب من زيت الزيتون ثم نترك الخليط على نار هادئة

يتم ترك هذا المزيج حتى يبرد ومن ثم يتم وضعها على فروة الرأس

نترك الزيت لمدة ثلث ساعة قبل أن يتم شطفه بالماء والشامبو

– فوائد زيت الزيتون مع القرنفل للشعر

يعمل على تعزيز قوة الشعر وزيادة لمعانه

حماية الشعر من التقصف

التقليل من التلف في الشعر وتعزيز الدورة الدموية إلى فروة الرأس.

يعمل على التخلص بشكل نهائي من مشكلة قشرة الشعر