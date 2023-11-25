[أقوي من "الحبة الزرقا".. تناول "التين مع زيت الزيتون" بهذه الطريقة لسعادة زوجية تدوم طوال العمر]

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - هناك الكثير من الفوائد التي تعود علي صحة الجسم من من خلال تناول العديد من أنواع الغذائ الطبيعية والتي من بينها التين والزيتون ، ذلك العنصرين اللذين تم دكرهاما في القرآن الكريم للدلالة علي حجم المنفعة التي من الممكن أن نحصدها من وراء استعمالها بشكل كبير ، حيث أن التين يعد من ألذ واشهي الفواكه التي من الممكن أن تناولها ، كما أنه معروف بفوائده الصحية العديدة والتي تتمثل في الفتيامينات والمعادن والزيتون بنفس الدرجة ايضا لذا فإننا سنوضح حجم الفائدة التي من المنتظر أن يتم حصدها من خلال تناول كليهما معا وهو الأمر الذي سيتضح لنا من خلال ما يلي من سطور في مقالنا هذا كما يلي

– فوائد التين والزيتون للجنس

جدير ببالذكر أن هناك العديد من الدراسات التي كانت قد أوضحت أن تناول كل من زيت الزيتون والتين يعود علي الصحة الجنسية للإنسان بشكل جيد ، حيث أنه لوحظ علي الاشخاص اللذين يتناول زيت الزيتون باستمرار ، تحسين جودة السائل المنوي لديهم.

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بعض الفوائد الأخري

في ذات السياق فان تالتي يعد من العناصر المغذئية للغاية بفضل احتوائه علي بالكالسيوم والحديد والبوتاسيوم والزنك والمغنيسيوم والتي تساهم في تعزيز الخصوبة داخل الجسم وزيادة القدرة علي إنتاج بعض الهرمونات الجنسية والتي من بين أهمها ا الأندروجين والإستروجين،إضافة إلي أنه يعالج بعض المشكلات الجنسية التي تتصل بالعقم وفقدان الرغبة