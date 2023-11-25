دوت الخليج - كتب احمد صلاح - لا نظارات بعد اليوم.. مشروب منزلي يقوي النظر تناوله على الريق وستجد النتيجة مذهلة,

راسة طبية حديثة إلى فوائد رائعة يمنحها الزعفران للإنسان والأشخاص المرضى، خاصة تلك الأمراض المتعلقة بالتقدم في السن والوراثة، ومن بينها إعادة البصر لمن يفقده نتيجة التقدم في العمر.

توصلت دراسة طبية حديثة إلى فوائد رائعة يمنحها الزعفران للإنسان والأشخاص المرضى، خاصة تلك الأمراض المتعلقة بالتقدم في السن والوراثة، ومن بينها إعادة البصر لمن يفقده نتيجة التقدم في العمر أو الوراثة أو إرهاق العينين من خلال تعرضها لأشعة وموجات ضارة تصدر عن شاشات الأجهزة الإلكترونية.