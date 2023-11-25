“الكاتل هيموت عيالك"..!! متجيش تقولي مكنتش اعرف .. الاطباء يحذرون من استخدام الكاتل نهائي يسبب أكثر من من 3انواع سرطان

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - أصبحت التكنولوجيا الحديثة تتسلل إلى جميع المنازل من خلال تشكيل مجموعة متنوعة من الأجهزة الكهربائية الراقية، مثل الغلايات الكهربائية والكاتل، التي أصبحت لا غنى عنها في تحضير مجموعة متنوعة من المشروبات الساخنة يوميًا. يعتبر الكثيرون هذه الأجهزة محورية لسهولة استخدامها في غلي الماء بشكل سريع وبدون عناء، إلا أنه يجب التنبيه إلى الآثار الصحية السلبية التي قد تنجم عن استخدام الكاتل بكثرة.

خطورة تجاوز الحدود في استخدام الكاتل على صحة الإنسان