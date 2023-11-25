دوت الخليج - كتب احمد صلاح - كثيرة هي الواجبات المنزلية التي علي ربات المنزل أن تقوم بها في سبيل رعاية الأسرة بشكل كبير ، والتي يجب أن تحدث بشكل مستمر ومتواتر أسبوعيا لذا تلجأ الكثير من النساء إلي معرفة بعض الحيل التي تمكنها من الاضطلاع بمهامها في نفس الوقت دون بذل الكثير من الجهد ولعل أبرز الأعمال الشاقة التي تقوم بها ربات البيوت هي الغسيل وهو الأمر الذي يستغرق الكثير من الوقت والجهد ، كي تتمكن من التخلص من البقع التي تكون في بعض الملابس والتي تحتاج إلي تنظيف بشكل عاجل كي يتم التخلص منها لذا سوضح دور ورق الألومنيوم السحري في هذا المجال وقدرته علي تسهيل تلك العملية كما يلي

– ورق الأولومنيوم وغسيل الملابس

جدير بالذكر أنه ووفقا لما قامت بنشره إحدي الكاتبات الفرنسيات عن فوائد وضع القليل من كرات ورق الأولومنيوم مع الغسيل والتي دفعت العديد من القراء إلي الاهتمام بشكل كبير نحو الأمر حيث أشارت أن له القدرة علي تنظيف الغسيل بشكل مبهر.

[" هتنقذك في يوم الغسيل ومالهاش بديل " .. ضعي " ورق الألومنيوم " في " الغسالة " ولن تندمي أبدا]

استخدام ورق الأولونيوم في الغسيل

في ذات السياق فقد تابعت انه وأثناء الغسيل لادب من وضع أربع أو خمس كرات من الألومنيوم بحجم كرة التنس في الغسيل حيث أن الملابس تعمل علي إنتاج شحنات كهربية والألومنيوم بدوره يساعد في امتصاص تلك الشحنات بشكل دائم ، كما أنها تساعد في تنظيف الملابس أيضا وصالحة للاستخدام لمدة 6 اشهر