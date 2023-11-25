" لو اتكسر هتطلعه بسهولة " .. طريقه سحرية لسحب مفتاح مكسور من باب البيت أو باب السيارة في دقايق .. ياريتك عرفتها من زمان

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تعتبر مشكلة كسر المفتاح داخل القفل سواء الخاص بالمنزل أو السيارة واحدة من المشاكل التي يعاني منها الكثير من الأشخاص، ويمكن ان يتم استخراج المفتاح المكسور من القفل من خلال عدد من الطرق، تابع ما نستعرضه في هذا الصدد.

طريقة استخراج المفتاح المكسور

يمكن ان يتم استخدام قطعة من اللاصق للتمسك بالمفتاح وسحبه برفق من القفل، والتي تعتبر هي أحدٍ الطرق الفعالة بشكل كبير لاستخراج المفتاح المكسور، وذلك في حالة كان المفتاح المكسور متمكنا بشكل جيد في القفل.

اخراج مفتاح مكسور بواسطة الزيت ومشبك الورق

يمكن أيضا أن يتم استخدام المشبك الورقي بطريقة مشابهة، وذلك من خلال العمل على طي جزء من المسبك ومن ثم يتم ادخاله في الفتحة ثم محاولة سحب المفتاح بعد ذلك، ومن ثم بعدما يتم الانتهاء من محاولات سحب المفتاح قد تحتاجون إلى استخدام الزيت مرة أخرى للتخلص من أي ركام أو رواسب داخل القفل.

إخراج طرف مفتاح في القفل بواسطة المغناطيس

هناك طريقة سهلة وبسيطة لكي يتم اخراج المفتاح المحشور في القفل من خلال استخدام مغناطيس، وذلك من خلال إتباع الخطوات التالية:

في البداية يتم احضار مغناطيس قوي ثم ضعوه أمام القفل.

ستجد أن المفتاح سيخرج من القفل بسهولة تامة دون الحاجة إلى بذل أي جهد.

يعتبر الاستخدام السحري للمغناطيس من الحلول الفعالة والسهلة لمشكلة مفتاح مكسور في القفل.