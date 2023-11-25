["فكرة بمليون جنية".. كنز موجود في "قشر البيض المطحون" لا يعرفه الكثيرين... جربيها بنفسك والنتيجة هتبهرك!!!]

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يعد البيض من الوجبات الغنية بقيمة غذائية عالية مفيدة للصحة والجسم حيث يحتوي على نسبة كبيرة من البروتين والكالسيوم مما يساعد في بناء الجسم وصحة العظام والأسنان، لذا يعتبر له ضرورة كبيرة ووجبة أساسية لأطفالها في مرحلة النمو لتقوية العظام وتكوين بنية سليمة، كما أنه مفيد للكبار أيضاً ولكننا نتخلص من قشر البيض عند استخدامه دون إدراك بمدى أهميته الجبارة والإستفادة منه في الكثير من الأمور المنزلية في حياتنا، لذلك نقدم لكم لهم استخدامات قشور البيض وكيفية الإستفادة منه بأكثر قدر بدلاً من رميه.

استخدامات قشر البيض المطحون

يمكن الإستفادة من قشور البيض في الكثير من المجالات المختلفة منها التالي:

يساعد في تنظيف الأواني بفاعلية كبيرة عند خلطه مع الصابون السائلة في إزالة البقع والدهون الصعبة.

يستخدم في تسليك البلاعات ومواسير الصرف حيث يتفاعل مع الرواسب العالقة ويتحلل فيزيل الترسبات و العوائق.

يستعمل كسماد عضوي للنباتات لما يحتويه من نسبة كبيرة من الكالسيوم عن طريق طحنه ووضعه في التربة.

له استخدام مبتكر في تصميم أشكال فنية وعمل ديكورات في المنزل.

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كيفية الإستفادة من قشر البيض واستخدام

نقدم لكم كيفية استخدام قشور البيض بطريقة صحيحة والإستفادة منها وطريقة الحصول على مكون مفيد يستخدم في العديد من الأمور المختلفة عن طريق اتباع الخطوات التالية:

نقوم أولاً بسلق قشور البيض لكي يتم تطهيره من البكتيريا الضارة وقتل الميكروبات عند التعرض لدرجة حرارة مرتفعة.

نجفف قشور البيض جيداً من الماء وعرضها للشمس لفترة طويلة حتى تجف تماماً.

نطحن القشور في الخلاط لنحصل على بودرة ناعمة مفيدة في الكثير من المجالات المتعددة.