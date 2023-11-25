دوت الخليج - كتب احمد صلاح - الراوتر من الأجهزة الحساسة التي نستعين بها في المنزل فهو المسؤول عن الإنترنت بجميع أركان المنزل ولا يمكن إستخدامه خارجه، وذلك لأنه مرتبط بالهاتف الأرضي، ولكن احيانا نجد الإشارة ضعيفه أو يكثر إنقطاع الإنترنت ولم يتم إستخدامه بالكامل وهذا يثير الجدل مما يجعلنا نشك بأن هناك شخص قد إخترق الشبكة الخاصة بنا، لذا كل ما علينا فعله هو إختيار المكان المناسب وسنجد إختلاف ملحوظ وعند إستمرارها كما كانت سنجد حلا لهذا، وذلك ما سنوضحه الآن فى هذا المقال.

طرق تحسين إشارة الراوتر

تم توضيح أكثر من طريقة خاصة بتحسين الإشارة المتعلقة بالراوتر المتاحة بمنزلك، وهذه الطرق تأتي بالشكل التالي:

عدم وضع الجهاز في مكان منخفض لا يوزع الإشارة بالمنزل.

التأكد من أن الأسلاك غير ممزقة التي تسير بها الإشارة.

لا يجوز وضع الجهاز بالقرب من الأجهزة التي ترسل إشارات بالمكان مثل الراديو أو التلفاز.

السطح الذي تم وضع الجهاز عليه يغير من درجة الإشارة.

لابد من تنظيف والكشف عن أي عطل بالجهاز حتى لا يتلف بالكامل وعمل صيانة دورية له.

طريقة فحص جهاز الراوتر

جهاز الراوتر كل ما يحتاج إليه هو فحص مستمر حتى لا يتعطل دون علمنا أو تتراكم بداخله الأوساخ والاتربة، فهذا يؤثر على جودة عمله، ويتم فحصه عن طريق ما يلي:

الإتصال بالشركة التي تم الإشتراك بها.

سترسل إليك أحد العاملين المتخصصين بالأعطال الفنية.

سيكشف على الجهاز بالكامل وسيتم تصليح العيب المتاح به.

“ضاع عمرنا واحنا بنحطه في مكان غلط” .. ضع الراوتر فورًا في تلك الأماكن وستنبهر بسرعة النت .. النت عندك هيبقى زي الصاروخ!!!