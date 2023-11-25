وصفة ملكات الجمال .. زيت الزيتون مع الموز بهذه الطريقة وفي هذا المكان من الجسم ولن تتوقفي عن استخدامها

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - لا يوجد أهم من العناية بالجسم وما يتصل به من أمور تمنحك مظهرا جذابا وملفتا ، حيث أن البشرة وصحة الجلد من أخطر الأشياء التي تهتم لها المرأة على الإطلاق فالحصول على بشرة صافية خالية من العيوب من أكثر الأمور التي تسعد النساء بشكل لا يصدق ، فالبشرة عنوان جمال صارخ لا يقبل معه النقاش والحفاظ عليها في صحة جيدة ومظهر رائع يكفل لك الحصول على إطلالة شبابية لفترة طويلة جدا من العمر وهو الهدف الذي تسعى له جميع الفتيات حيث أن الوصفات التجميلية الطبيعية والتي يتم استعمال مواد من خير الطبيعة في إعدادها تساعد في منح تلك النتيجة

– مكونات وصفة زيت الزيتون مع الموز

زيت الزيتون

الموز المهروس.

ملعقة من خل التفاح.

ملعقة من الحليب.

– طريقة تحضير وصفة زيت الزيتون مع الموز

في داخل وعاء مناسب من حيث الحجم نحضر قطعة من الموز ونعمل على هرسها بواسطة شوكة بشكل جيد

ثم نضيف كل من خل التفاح والزبادي وبقية المكونات على أن نحرص على المزج بين المكونات بشكل جيد من أجل الحصول على خليط متجانس

يجب أن يتم تنظيف البشرة بشكل جيد قبل أن يتم تطبيق الخليط الذي يتم تركه لمدة تصل إلى عشرين دقيقة

أخر خطوة يجب القيام بها هي شطف الجلد بالماء الفاتر للتخلص من التسمير والبقع الداكنة.