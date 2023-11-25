هتبقي مليونير لو عندك منها .. علامة علي العملة القديمة من فئة ال " 50 قرش " ترفع سعرها ألاف الجنيهات

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - هناك الكثير من الأمور التي تشغل فئة معينة من الناس والتي تتواجد في كل زمان حيث أن تلك الفئة تصنف علي أ،ها من صفوة المجتمع والتي دائما ما ترغب في شراء المقتنيات القديمة والتي تدعي الأنتيكات وههي القطع النادرة التي كانت تتواجحد في زمن ما وتدل علي حقبة تاريخية معينة أو عمل فني عظيم ، ولعل واحدة من أهم تلك الأشياء التي تستحوذ علي اهتمام تلك الفئات هي ” العملات القديمة ” والتي تحمل في تصميمها رسومات خاصة وعلامة وكتابات أحيانا تكون بمثابة ادلة تاريخية علي أشياء غاية في الخطورة ، لذا فإن سوق العملات القديمة دائما ما يتسم بالنشاط والحيوية بحثا عن تلك العملات
كنز في الخمسين قرش
جدير بالذكر أن هناك العديد من الأخبار التي تم تردديها بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة مؤخرا عن لإحدي تلك العملات التي نتناولها من خلال مقالنا هذا كما يلي وهي العملة من فئة الخمسين قرش القديمة والتي يزعم البعض ان سعرها قد وصل إلي ألاف الجنيهات خلال الفترة الحالية.
فوائد الخمسين قرش
في ذات السياق فإن تلك العملة لابد أن تحمل علامة معينة علي تلك الورقة والتي تكون عيارة عن رسمة لأبي الهول موجودة في منتصف العملة أو عن يسارها أو يمينها والتي تدل علي عظمة الحضارة المصرية القديمة كما أن الحالة التي تجد عليها العملة تحدد بشكل كبير المبلغ الذي يدفع بها