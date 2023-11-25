" هيضيع فلوسك كلها ".. جهاز صغير موجود في كل بيت سبب في إرتفاع فاتورة الكهرباء إلى 500 جنيه .. تعرف عليه فوراً قبل فوات الاوان

جهاز صغير يسبب في ارتفاع فاتورة الكهرباء

ومن أكثر الأجهزة الصغيرة في المنزل استهلاكا للكهرباء ما يلي:

الغلاية الكهربائية، فنجد ان الغلاية بناء على الدراسات التي أجريت قد أثبتت انها من أكثر الأجهزة استهلاكا للطاقة، ورغم صغر حجم ذلك الجهاز وسعره الرخيص إلا أنها سبب أساسي في إرتفاع فاتورة الكهرباء.

وكذلك التكييف، فنجد انه بالتزامن مع مع إرتفاع درجة الحرارة يلجأ الناس إلى استخدام التكييفات للسيطرة على حرارة الجو، لكن الكثير من الناس يتفاجئون من الأرتفاع الذي تشهده فواتير الكهرباء نظرا لاستخدام التكييف.

بالاضافة الى المكواة والسخان، فنجد أنه غالبا ما ترتبط الأجهزة التي تولد الحرارة واستهلاك المزيد من الطاقة.

نصائح هامة لترشيد استهلاك الكهرباء

وهناك الكثير من النصائح والارشادات التي يجب ان يتم الالتزام بها حتى يتم ترشيد استهلاك الكهرباء وعدم الحصول على فاتورة كهرباء مرتفعة من حيث السعر بشكل عام، ومن اهمها هو ترشيد استهلاك الاجهزة، بحيث يتم الالتزام باستخدام الاجهزة التي يحتاج اليها الاشخاص فقط، بالاضافة الى العمل على غلق هذه الاجهزة في حالة عدم الاستخدام.