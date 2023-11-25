"ضاع عمرنا كله واحنا فاكرينها للقص وبس" .. ٧ إستخدامات سحرية وصادمة لقصافة الأظافر لم تكن تعلمها من قبل .. مطلعتش للأظافر بس زي ما كنا فاكرين

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - القصافة ليست مجرد أداة للقص فقط، بل يمكنك الآن إكتشاف إستخدامات سحرية من قصافة الأظافر التي لم تعلمها من قبل، لا يزال هناك العديد من الناس الذين لا يعرفون شيئًا سوى إستخدام قصافة الأظافر في تقليم الأظافر والجلد الزائد، حيث توجد فائدة من البروز والفتحات الموجودة في قصافة الأظافر وأيضًا يمكن أن تكون لها إستفادة أخرى من أجزاء القصافة التي تساعد في توفير الأدوات والجهود وبالتالي توفير المزيد من المال، وهذا سنتعرف عليه فى السطور التالية.

إستخدامات مذهلة من قصافة الأظافر

تستخدم القصافة في العديد من الإستخدامات ومن أهميتها:

قص الشعر: يمكن إستخدام القصافة لتقصير أو تشذيب طول الشعر بطريقة سهلة وسريعة.

تشكيل الشعر: يمكن إستخدام القصافة لتشكيل الشعر وإعطائه القصات والتفاصيل المطلوبة.

قص الأظافر: بالإضافة إلى قص الشعر، يمكن إستخدام القصافة لقص الأظافر وتجميلها.

كما يمكن إستغلال الفتحة الموجودة في القصافة في الأعمال اليدوية بالخيوط عن طريق وضع الخيط فيها وتمديده، ثم توصيل القصافة إلى جانب بكرة الخيط.

إستخدام اللسان الحديدي في القصافة كحامل للهواتف المحمولة أداة مفك مسامير في حالة عدم توفر مفك عادي في المنزل.

تستخدم فى تثبيت أعواد البخور بالفتحة الصغيرة بقصافة الاظافر.

إستخدام اللسان الحديدى فى ربط وفك المسامير مثل المفك.

كيفية الحفاظ على قصافة الأظافر

للحفاظ على نظافة القصافة والإستفادة منها بشكل صحيح، يمكن إتباع الخطوات التالية: