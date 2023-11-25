"فرحي اولادك وابسطيهم ".. طريقة عمل القرص الفلاحي الطرية التي سوف يعشقها أطفالك بدءا من اليوم .. ياريتك عرفتها من زمان

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - طريقة عمل القرص الفلاحي الطرية التي سوف يعشقها أطفالك بدءا من اليوم،يحب كثير من الناس تناول المعجنات والمقبلات بجانب المشروبات الساخنة والباردة تربينا جميعا على تناول القرص الفلاحي التي كانت تحضرها الأمهات والأجداد يتميز هذا النوع من المعجنات برائحتها الشهية واللذيذة التي تفتح الشهية، وتظل جميع الأمهات بالبحث عن الطريقة الأصلية لعمل القرص الفلاحي الطرية بطريقة زمان وسر قوامها الطري والهش من الداخل.

مكونات صنع القرص الفلاحي

المكونات:

كيلو دقيق

كوب زيت نباتي

كوب لبن رايب

2 ملعقة كبيرة قشدة

ماء دافئ للعجن

3 ملاعق كبيرة لبن بودر

1.5 ملعقة خميرة فورية

1.5 ملعقة سكر

كيس بيكنج بودر

رشة ملح.

طريقة تحضير القرص الفلاحي:

في وعاء، نمزج الخميرة مع الماء الدافئ والسكر، ونتركها تتخمر حتى يتضاعف حجمها.

في وعاء آخر، نخلط الزبدة مع الدقيق وبقية المكونات، ونقوم بالعجن باستخدام اللبن الرايب حتى نحصل على عجينة ناعمة لا تلتصق.

يمكن تشكيل العجينة في كرات وتركها تتخمر لمدة ساعة، أو ترك العجينة تتخمر لمدة ساعة ومن ثم تشكيلها.

قبل دخول العجينة إلى الفرن، يشعل الفرن ويسخن لمدة ربع ساعة.

يتم تشكيل العجينة إلى كرات وتبطيطها برفق.

يمكن إضافة الشمر والينسون، ويمكن إضافة السمسم أو حبة البركة سواء في العجينة أو على الوجه.

تُخبز القرص في الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية على الشبكة لمدة تتراوح بين 20 و 25 دقيقة.

بعد الخروج من الفرن، يترك القرص ليبرد قليلاً ثم يقدم.