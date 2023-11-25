سواد السنين سيزول في ثواني.. تنظيف عيون البوتاجاز المحروقة والمسدودة بمكون سحري موجود في مطبخك

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يعد البوتاجاز من أكثر الوسائل الضرورية جدا في أي بيت، حيث أنه لديه الكثير من الاستخدامات الكثيرة في المنزل وهذا يرجع إلى أنه يتم عليه تجهيز الطعام، ولكن في بعض الأحيان تواجهنا بعض من المشاكل عند سكب كمية كبيرة من الدهون أو المختلفة والأطعمة داخل عيون البوتاجاز وهذا الأمر يؤدي إلى انسدادها بدرجة كبيرة، بجانب أنه يؤثر على كفاءة وقدرة اشعال النار التي تنبعث منها.

ففي هذه الحالة تحتاج إلى أن تجلبي فني متخصص في تسليك عيون البوتاجاز ودفع الكثير من الأموال ومن المحتمل أنه لم يقم بتنظيفها بشكل جيد على الإطلاق، لهذا السبب سوف نقدم لكي طرق فعالة وطبيعية جدا وذات كفاءة عالية في التخلص من دهون البوتاجاز بشكل نهائي وإعادته من جديد لامع كأنه لم يستخدم من قبل بدون أي مجهود أو ضياع للوقت في عملية تنظيفه بدون وجود أي فائدة لهذا تابعينا وسوف نعرض عليكي الحل الأمثل.

طرق فعالة لتنظيف البوتاجاز من الدهون المتراكمة عليه

هناك طرق سحرية وفعالة جدا بجانب أن مكوناتها توجد في أي طبخ وهي كالتالي:

طريقة بيكربونات الصوديوم

حوالي كوب ونصف من الماء المغلي.

ما يعادل كوب وربع من الخل الأبيض المركز.

ثلاث ملاعق من مسحوق بيكربونات الصوديوم.

ما يساوي ثلاث ملاعق من مسحوق غسيل الأطباق.

كمية من الملح والليمون.

طريقة تطبيق الخلطة السحرية

أولا يجب تقومي بخلط كل من الماء و الخل مع محلول بيكربونات الصوديوم و أيضا صابون غسيل الأطباق والملح والليمون في إناء ملائم بصورة جيدة.

ثم بعدها يجب أن تجهزي زجاجة رشاش ثم قومي بوضع هذا المزيج بداخلها وبعدها قومي برشها داخل عيون البوتاجاز.

يتم ترك هذا الخليط لمدة حوالي عشر دقائق ثم بعد ذلك يتم غسلها جيدا من أجل القضاء على أي بقع أو دهون متراكمة بها.