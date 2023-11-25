دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يوجد أكثر من وصفة يدخل بها البيض فأساس صنعه هو المقلي والمسلوق، بالإضافة إلى أنواع أخرى تم إبتكارها مع الخضروات والبسطرمة، وهذا للإستفادة من الكالسيوم والفيتامينات المتاحة بالبيض بأي صورة من الصور المتاحة في تقديمه، ولكن هناك طريقة خطيرة لسلق البيض عند إتباعها نكون قد حولنا مميزاته وفوائده لسم قاتل للأطفال ولأي شخص يتناوله، لذا يجب علينا معرفة كيفية سلقه بشكل سليم وهذا من خلال السطور القادمة في مقالنا.

سلق البيض بشكل خطأ

هناك أخطاء نفعلها عند سلق البيض في المنزل دون تركيز بكيفية السلق وتكون هذه الطرق كالآتي:

الخطأ الذي يقع به الكثير هو سلق البيض لمدة قصيرة جدا وذلك لأنها لم تنتهي من الطهي وتصبح غير صالحة للتناول، وهذا يسمم من يتناوله.

أكبر خطأ أن نتفادى أن يكون البيض غير مستوي بالكامل ونتركه لمدة طويلة على النار مما يعكس الأمر ويصبح أكثر خطورة على صحة الإنسان.

إصابة الإنسان بالكثير من الأمراض وتسمم الكبد وإصابة الجهاز الهضمي وضعف المناعة ووجود بكتيريا طفيلية.

خطوات سلق البيض الصحيحة

هناك خطوات عند إتباعها نحصل على بيض مسلوق بالكامل دون وجود ضرر على صحة الإنسان والإستفادة من العناصر الغذائية به وهي:

نضع البيض في إناء خاص بالسلق على النار ويفضل أن تكون الماء ساخنه أو مغلية.

نترك البيض على النار لمدة تزيد عن عشرون دقيقة على الأقل.

لابد من وضع ملح طعام مع البيض حتى لا تلتصق القشرة به وتخرج مع البيض.

“عيالك هتموت بسبب البيض” .. أخطاء كارثية خطيرة تقع فيها الأمهات عند سلق البيض بهذه الطريقة تحوله إلى سم قاتل .. اعرفيها وانقذي اولادك قبل فوات الآوان!!!