دوت الخليج - كتب احمد صلاح - السيارات من أكثر الاختراعات التي لفتت الأنظار بشدة خلال القرن الماضي فقد بدأت في الانتشار منذ بدايات القرن الماضي ومع قيام الثورة الصناعية في أوروبا وهو الأمر الذي يسر الكثير من الأمور علي الإنسان في حياته اليومية ، فكثر من العناء والجهد قد تم توفيره بهذا الاختراع ، حيث أن السيارة قد تم استتعمالها في مختلف الأغراض ، لذا تري أن الجميع لديه رغبة في شراء سيارة خاصة به للاستخدام الشخصي وهو حلم مشروع لدي الجميع لذا تجد أن الكثير من عمليات البحث تتم من خلال محركات البحث جوجل من أجل معرفة ما يحدث من تغييرات في سوق السيارات من قبل الراغبين في الشراء ولكن تعجزهم ارتفاع الاسعار المبالغ فيه

– سيارة شيري كيو كيو

جدير بالذكر أن تلك السيارة متاحة في الأسواق بموديل عام 2006 كما أنها تتضمن علي بعض المميزات الرائعة حيث أنها تستمد قوتها الرئيسية من مركز ثلاثي الأسطوانه سعته تصل إلي 100 سي سي ، له القدرة علي أن ينتج قوة تبلغ 67 حصان ، وعزم أقصي للدوران 90 نيوتن متر ، ومتصل بناقل حركة أوتوماتيك رباعي السرعات.

[عربية الغلابة .. أرخص سيارة أوتوماتيك متاحة في السوق بسعر يبدأ من 50 ألف جنيه .. يا بلاش أحجز سيارتك حالا]

السياره التي يبحث عنها الجميع

في ذات السياق فإن النقطة الأهم التي يبحث عنها الجميع في ما يتتعلق بالسيارة بعد أن يطمئن علي حالتها هي السعر حيث أن تلك السيارة منوافرة في السوق بسعر ييبدأ من 50 ألف جنيه