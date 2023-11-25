إزاي عايشة كل ده ومتعرفيش.. فوائد تفل القهوة للبشرة مذهلة.. جربيها ومش هتبطلي تستخدميها

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تعتبر القهوة من المشروبات التي يعشقها الكثيرون، حتى أن بعضهم لا يبدأون يومهم بدونها، بالإضافة إلى أنها من المشروبات التي تعطي الجسم طاقة كبيرة، ويمكنها أن تعيد الحيوية الي الجسم كما تحتوي على العديد من الفوائد الأخرى للجسم، ولكن مالا يعرفه الكثيرون منا أن تفل القهوة أيضاً له استخدامات كثيرة وفوائد متعددة وأنه يحتوي على العديد من العناصر والفيتامنيات التي تعمل على إزالة تجاعيد البشرة وتبييضها وإزالة الخطوط الصغيرة الموجودة بها، وللتعرف أكثر عن فوائد تفل القهوة وكيفية الاستفادة منه تابعو معنا هذا المقال…

طريقة استخدام تفل القهوة لتبييض البشرة وعلاج التجاعيد

تفل القهوة من المكونات التي تعمل على تقشير البشرة بشكل جيد كما أن حبيباته صغيرة ولا تسبب أي جروح أو خدوش في البشرة كما تعمل على إزالة قشور الجلد وتجديد خلايا البشرة وتساعد في التخلص من آثار الشمس من البشرة، كما يساعد تفل القهوة على تبييض البشرة وعلاج الرؤوس السوداء والتخلص منها ويمكن استخدام تقل القهوة عن طريق إضافة معلقة من السكر عليه ومعلقة من زيت الزيتون ونصف معلقة ملح ونقلب كل هذه المكونات معاً حتى تتجانس تماماً ، وبعد ذلك يتم وضع الخليط على البشرة ويتم فرك البشرة بلطف بالخليط لمدة خمس دقائق ثم نترك الخليط على البشرة عشر دقائق ويتم شطف البشرة بماء فاتر وترطيب البشرة جيدا بعد الوصفة.

طرق استخدام تفل القهوة للاستفادة منه

كما يمكن استخدام تفل القهوة بعد تجفيفه للتخلص من أي روائح كريهة في البيت أو الثلاجة حيث يعمل تفل القهوة على امتصاص الروائح الكريهة من الأماكن الموجودة به والتخلص منها تماماً .

• تفل القهوة من الأشياء الغنية بالنيتروجين والتي تعمل على تغذية النبات وتقلل من ظهور الحشرات به، ولهذا يمكن استخدامه كسماد طبيعي للزرع في البيت .

• يمكن استخدامها للتخلص من علامات التمدد الظاهر في الجلد ويتم وضع معلقة من زيت الزيتون على تفل القهوة وتقلب ويتم تدليك المكان جيدا بالخليط ويترك على المكان ساعة وبعد ذلك يتم شطف الجلد جيدا من الوصفة ويمكن استخدامها مرتين في الاسبوع .

كريم القهوة والنشا القضاء على التجاعيد

يمكنك التخلص من جميع البقع الداكنة الموجودة في بشرتك عن طرق استخدام كريم القهوة والنشا الذي يلعب دور كبير في التخلص من البقع في دقائق عليكي فقط وضع ملعقة من النشا مع ملعقة من القهوة على بعض ثم قومي بوضع هذا الخليط على بشرتك لمدة دقائق ثم قومي باستعمال هذه الوصفة مرتين أسبوعيا وسوف تلاحظين التخلص من جميع البقع الغامقة في وقت قصير جدا يمكنك .