ولا الجن الأزرق يعرفها .. مميزات لا تعد ولا تحصى تحدث نتيجة تفعيل " خاصية الطيران " .. خبير أمريكي يوضحها

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - هناك الكثير من الخواص والمميزات التي تتواجد في الهواتف المحمولة بشكل عام أيا كان نوع الهاتف الذي تحصل عليه ، ففي النهاية الأساسيات واحدة لكن استعمالنا لها هو الذي يفرق شخص عن أخر ، حيث أن الكثير من تلك الخاصيات يكون لها دواعي استعمال كثيرة لكننا نضعها في خانة واحدة فقط تلك التي اعتدنا عليها ليس لأنه لا يوجد ميزة أخرى لها بل لأننا حصرناها في هذا الغرض دون غيره ومن ضمن تلك الخواص ” خاصية وضع الطيران ” التي لها من المميزات العديدة ما يجعلنا نهتم بالقراءة حولها كي نتمكن من تحقيق أقصى استفادة ممكنة من وراءها

– خاصية الطيران

جدير بالذكر أن هناك بعض الباحثين في مجال الهواتف كانوا قد توصلوا إلى أن تشغيل الوضع الطيران من شأنه أن يساعد على الإبقاء على شحن بطارية الهاتف لفترة طويلة نظرا لتعطيل كافة التطبيقات التي تعمل على استنزاف الطاقة

وضع الطيران يمنع الإزعاج في حال رغبت في الحصول على قيلولة أو التركيز وعدم التشتت في العمل

يعمل وضع الطيران بشكل أكثر من ممتاز على حماية الهاتف المحمول والحسابات الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي من عبث الأطفال كونه يقطع كافة الاتصالات عن الهاتف ويعلق الداتا ويصبح الهاتف بلا انترنت

في حال رغبت في شحن بطارية الهاتف بشكل أسرع من المعتاد قم بتفعيل وضع الطيران