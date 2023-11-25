دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يواجه الإنسان طوال الوقت أشياء تستدعي انتباهه وتدعوه للتساؤل عنها، حيث توجد الكثير من الأدوات التي نراها يوميا ولا نعلم مدى أهميتها وقد تكون فائدتها مفيدة داخل المنزل، ومن هذه الأدوات الفتحة التي تتواجد أسفل الحوض في الحمام ونجهل جميعا مدى فائدتها وعلى الرغم من ذلك فإنها لا تتواجد في حوض المطبخ، ونحاول خلال المقال الإجابة على التساؤلات الغريبة حول فتحة صنبور الحمام.

فائدة وجود فتحة أسفل حوض الحمام

لعلك تساءلت يوما عن سبب وجود الفتحة بهذا المكان تحديدا فإن له مزايا عديدة وتتمثل فيما يلي:

منع تجمع الماء الزائد داخل الحوض والحفاظ على حركة الهواء دون حدوث مقاومة منه على خط الصرف.

عدم حدوث فيضان لأنها تتخلص نهائيا من الماء بسرعة إلى أنابيب الصرف خاصة في حالة وجود مشكلة متعلقة بالسباكة أو امتلاء الحوض عن طريق الخطأ.

تهوية الحوض بشكل مستمر ومع ذلك قد يتراكم عليها الغبار والأتربة ولهذا يجب تنظيفها جيدا.

لولا تواجد هذه الفتحة فإن مقاومة الهواء لن تتمكن من الهروب إلى الصرف وهذا يبطئ من تدفق الماء عبر الأنابيب.

سبب عدم تواجد فتحة أسفل حوض المطبخ

تلعب فتحة الحوض دور كبير في الحفاظ على أمام المنزل وذلك لأنها تتخلص من الماء الزائد إلى الصرف مباشرة وهذا يمنع حدوث الفيضان، ومع أهميتها الكبيرة فإنها لا تتواجد داخل المطبخ الذي يتعارض مع النظافة والصحة لأنها بيئة خصبة لنمو البكتيريا والفيروسات عليها وهذا يسبب ضرر على الأواني والطعام وبالتالي تأثير سلبي على صحة الإنسان.

“الجن الازرق نفسه مايعرفهاش” .. تعرف على السر وراء وجود فتحة في حوض الحمام وأهميتها لكل منزل ..ازاي عايشين ومنعرفش!!!