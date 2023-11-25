دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يعتبر كريم بانثينول من الكريمات الرائعة في تغذية وترطيب طبقات الجلد العميقة كما أنه متوفر في الصيدليات بأسعار رخيصة تناسب الجميع ويعطي نتيجة فعالة وسريعة من أول استخدام، ويحتوي الكريم على خلاصة من الفيتامينات المتعددة التي يمكن الإستفادة منها في العديد من الوصفات في العناية بالبشرة والترطيب والتنعيم بصورة طبيعية وغير مكلفة على الإطلاق، لذلك سوف نتعرف معاً على طريقة استخدام كريم بانثينول في تحضير وصفات رائعة لتفتيح البشرة ومعالجة الكثير من مشاكلها.

وصفة كريم بانثينول لتبييض الجسم والبشرة

يعد كريم بانثينول من أفضل الكريمات في تفتيح وترطيب البشرة وعلاج البقع والتصبغات وكذلك تبييض الأماكن الحساسة بطريقة فعالة وآمنة على الجلد كما يمكن استخدامه على الوجه بصورة فعالة لذا فهو آمن تماماً على الجلد ولا يسبب أي أثار جانبية تضر بالبشرة، ولتحضير الوصفة يجب توافر بعض المكونات البسيطة وهي كالتالي:

2 ملعقة من كريم بانثينول.

2 ملعقة من زيت الزيتون النقي.

2 ملعقة من النشا الأبيض.

ملعقة من زيت اللوز الحلو.

ملعقة واحدة من جل الصبار.

["وصفة خطيرة على قد الإيد".. لو عندك "كريم بانثينول" تعالي أقولك تعملي ايه.. دهنه منه كل يوم هيخليكي ملكة جمال وقمر منور!!!]

طريقة تحضير وصفة كريم بانثينول للبشرة والجسم

يمكنك تحضير هذه الوصفة الجبارة بكل سهولة وبنتيجة مضمونة حيث يجب تتبع الخطوات الآتية:

نقوم بإحضار بولة صغيرة ونضع كريم بانثينول مع جل الصبار والنشا ونخلط جيداً.

نضيف زيت الزيتون وزيت اللوز الحلو مع التقليب المستمر حتى نحصل على قوام كريمي.

يتم تنظيف البشرة أولاً ثم نوزع الخليط على البشرة ونتركها ليلة كاملة حتى الصباح.