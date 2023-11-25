دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تستخدم الأقفال للحفاظ على المقتنيات الباهظة والأوراق الهامة، ويتم إستخدامها على الأبواب والأدراج والخزانات، وعند النظر فى القفل نجد به ثقب بسيط بجانب فتحة المفتاح فى القفل، ولا يأخذ معظمنا باله من هذا الثقب ويعتقد أنه لا أهمية، بل على العكس تماما فإن هذا الثقب له عدة فوائد مختلفة وضرورية، وسوف نستعرض تفاصيل أكثر حول هذا الأمر فى تلك السطور.

أهمية الثقب الصغير الموجود أسفل القفل

يوجد ثقب صغير أسفل كل قفل له فوائد هامة منها مايلي:

تعمل هذه الفتحة مصرف للمياه التي تدخل داخل القفل لمنع تآكل القفل أو تعرضه للصدأ ويصبح غير قابل للإستخدام مرة اخرى.

يحدث أن يعلق القفل عند الفتح والإغلاق لذلك يمكن وضع بعض قطرات زيت التشحيم الخاص بالسيارات فى ثقب القفل، هذا يساعد على سهولة فتحة.

تدخل مياه الأمطار داخل القفل فيعمل الثقب الصغير على إخراجها إلى الخارج.

أهم أنواع الأقفال المستخدمة

يوجد أنواع متعددة من الأقفال التي تستخدم بشكل عام للمنازل والمكاتب والأبواب الحديدية وأخرى للخزانات والأدراج الهامة ومن أهم هذه الأنواع التالي:

قفل الكمبيوتر.

قفل الخصوصية.

قفل الأمان.

قفل اللمس الذكي الذي يعمل ببصمة الإنسان.

قفل مدعوم بالبلوتوث والواي فاي.

قفل يعمل باللمس عن طريق لوحة التحكم.

قفل أبواب ميديكو.

الأقفال الكهروميكانيكية.

القفل الكهرومغناطيسي.

القفل متعدد الألسنة.

الأقفال الإلكترونية.

قفل النقرة.

قفل المقبض.

أقفال أغسطس.

“معلومة ماتخطرش على بال الجن الأزرق” .. تعرف على السر وراء وجود ثقب صغير في أسفل القفل بجانب المفتاح .. السبب مش هتتخيله!!!