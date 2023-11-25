دوت الخليج - كتب احمد صلاح -العملة الورقية 50 قرشا مطلوبة في سوق العملات القديمة للهواة المستعدين لدفع مبالغ طائلة للحصول على التحفة النادرة، نظرا لما لديها من جاذبية خاصة وفيها شعارات ورموز تاريخية قديمة ومواصفات مميزة، ومؤخرا يتزايد الاهتمام بالعملات القديمة التي تمتلك قيمة ثقافية وتاريخية كبيرة ومع مرور الوقت تصبح مثل القطعة الأثرية، ومنذ إيقافها من أكثر من عشرين عاما هناك اهتمام كبير بالعملة الورقية 50 قرشا إذا قمت ببيعها تصير من الأغنياء، ونقدم اليكم خلال المقال قيمتهما وأماكن بيعها.

تتميز هذه العملة عن غيرها أن بها شعار أبو الهول في منتصفها الذي يعد أحد العلامات البارزة في حضارة مصر، ولهذا تلك العملة مطلوبة بكثرة من بين العملات النادرة الأخرى حيث تحتوي أيضا على علامات ونصوص تعكس مكان وزمان الإصدار، وتحمل لدى الهواة والمجمعين قيمة استثنائية لذلك الطلب يكون عليها مرتفعا ويمكن أن يدفع فيها الأفراد أكثر من 500 ألف جنيه لاقتناء هذه العملة التاريخية التي أصبحت جزء من تراث مصر.

أماكن بيع العملات النادرة القديمة

تتواجد الكثير من الأماكن التي يتردد عليها الناس لشراء أو بيع العملات الورقية القديمة وتتمثل فيما يلي:

الأسواق الشعبية القديمة لبيع العملات في القاهرة والإسكندرية.

متاجر التحف والأنتيكات المهتمين بشراء القطع القديمة سواء عملات أو تحف.

المزادات: توجد بعض المزادات التي تقام خصيصا لبيع العملات الورقية النادرة.

الإنترنت: من خلال عدة منصات إلكترونية أشهرها eBay.

كنز في بيتك وانت متعرفش!! …”عملة ال50 قرش” القديمة هتجعلك من الاثرياء …سعرها وصل الى 500 الف جنية …اعرف مكان بيعها!!