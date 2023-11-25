دوت الخليج - كتب احمد صلاح - ماذا يحدث للرجل إذا تزوج امرأة تكبره بـ10 سنوات.. استشارية سعودية تفاجئ الجميع بالإجابة ..تفاصيل,

اذا يحدث للرجل إذا تزوج امرأة تكبره بـ10 سنوات.. استشارية سعودية تفاجئ الجميع بالإجابة ..تفاصيل قالت استشارية نفسية سعودية، إن فرق السن الطبيعي للزواج بين الرجل والمراة يتراوح من 3 إلى 5 سنوات.

وأشارت الاستشارية هوازن بن زقر، في حدث مع برنامج “صباح العربية” تابعه “المشهد اليمني”، إلى أن العديد من الرجال يتزوجون بنساء أكبر منهم بـ 10سنوات، وقالت إن ذلك يؤدي إلى زيادة نسبة الطلاق وفقًا للدراسات والإحصائيات الأخيرةيكتشف الزوجان خلال سنواتهم الأولى من الزواج، وجود عدة فروقات بينهما تتسبب لهما بالمشاكل البينية، وفقا للدكتورة هوازن.