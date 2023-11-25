" ضاع عمرنا وإحنا منعرفش".. الطريقة الصحيحه لتركيب صامولة سلك الدش "تعرف على السر

الطريقة الصحيحة لتركيب صاموله الدش

مشاكل توصيل كابل الدش.

هناك كثير من الأشخاص يواجهون العديد من المشكلات عند توصيل سلك الدش ، مثل ضعف كبل الاتصال ، مما يؤدي إلى ضعف الإشارة ،

1-عند توصيل كابل الدش يتم فصل الرسيفر

2-عند توصيل سلك الدش بالرسيفر يطفئ الرسيفر ويعيد تشغيله.

3- لا توجد إشارة بعد توصيل كابل الدش .

4-التأكيد على التركيب الجيد للوصلات إذا كانت لا تزال الإشارة لا تعمل في الدش.

كيفية تركيب صامولة الدش بطريقة صحيحة

من أجل التأكيد على ربط كابل الدش بشكل جيد في جهاز الاستقبال الخاص بك كل ما عليك هو أن تقوم بإحضار قصافة وشريط لاصق، ويكون بواسطة ثلاث خطوات سهلة وبسيطة لتركيب صامولة كابل الدش بشكل صحيح وأهم نقطة هي إبعاد أي أسلاك شعر للخلف بعيدا عن السلك النحاسي السميك حتى لا يحدث شورت.