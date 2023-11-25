معلومة يدفع فيها فلوس .. اعرف السبب وراء وضع الهاتف المحمول مقلوبا على شاشته ؟ .. هتندهش لما تعرف

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - الهاتف المحمول يعد الاختراع الأبرز خلال الفترة الحالية بل إنه الاختراع الأهم الذي شهد انتشارا كبير خلال القرن ال 21 حيث أن كل شخص قادر على استعمال الهاتف أصبح يسعى لامتلاك هاتف نظرا لحجم الأهمية التي باتت له فالاتصال بالعالم الأخر يعتمد بشكل رئيس على الهاتف لذا يحرص الكثير من الناس على أن يتم الحفاظ على هذا الهاتف في حالة جيدة فتجد أن الاهتمام بأدق التفاصيل من جانب البعض يجعلهم يرغبون في معرفة المزيد بخصوصه ، فقد لاحظوا أن هناك أشخاص يقومون بوضع الهاتف مقلوبا على شاشته لدى الجلوس إلى إحدى الطاولات وتلك عادة متكررة من جانب الكثير من الناس

– مميزات وضع الهاتف مقلوب على الشاشة جدير بالذكر أن تلك الحركة لا تأتي بشكل عفوي بل مقصودة من جانب الكثير من الناس حيث أن هذا الأمر يتيح للهاتف أن يبقى في حالة جيدة فوضع الهاتف مقلوب تجاه الشاشه يساعد على منح البطارية فرصة للتعرض للهواء كي يتم تقليص درجة الحرارة التي تنتج من كثرة الاستعمال . وضع الهاتف على جانب الشاشة يعمل على حمايتها من العرض لأي خدوش من الممكن أن تطال الجهاز وهو الأمر الشائع بين المستخدمين

وضع الشاشة في هذا الشكل يعمل على حماية الخصوصية الخاصة بك من خلال عدم قدرة الأشخاص في محيطك من الإطلاع على الرسائل التي تم إرسالها لك .