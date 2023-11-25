دلعي جوزك .. الموز وزيت الزيتون سيقوموا بتحويل حياتك ١٨٠ درجة بسبب هذه الوصفة!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - زيت الزيتون لا يشبه أي زيوت أخرى، بل يعتبر من بين أهم الزيوت الطبيعية التي تُستخدم عادة في تحضير وصفات مختلفة للعناية بالشعر والبشرة. يتميز بغناه بالعناصر الغذائية الأساسية التي تسهم في صحة الشعر وهذه الخاصية تنطبق أيضًا على فاكهة الموز، التي تُعد من بين ألذ الفواكه وتتمتع بفوائد غذائية عديدة يُستخدم زيت الزيتون مع الموز في وصفة جميلة تُحدث تأثيرًا قويًا على الشعر، حلًّا فعّالًا لمشاكله المختلفة. في هذا السياق، سنقدم لكم طريقة تحضير خليط من زيت الزيتون والموز للعناية بالشعر، بالإضافة إلى التركيبة المميزة للفوائد الرائعة التي يمكن أن يقدمها هذا الخليط تابعوا السطور القادمة لمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع.

إليكم وصفة جديدة من الوصفات الطبيعية باستخدام مكونات متوفرة في منزلكم للعناية بالشعر، وهي خلطة الموز وزيت الزيتون. إليكم المكونات:

1 ثمرة موز كبيرة

5 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون

كيفية تحضير الوصفة:

نقوم بتقطيع ثمرة الموز إلى قطع صغيرة ونضعها في وعاء متوسط الحجم.

نهرس الموز جيدًا باستخدام محضر الطعام.

نضيف 5 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون إلى الموز المهروس.

نقوم بخلط كل المكونات جيدًا حتى نحصل على مزيج كريمي.

الطريقة الصحيحة لاستخدام الوصفة: