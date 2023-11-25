جوزك مش هيشبع منك الليل كله.. ضعي زيت الزيتون والكمون على شعرك بهذه الطريقة واكتشفي سر خطير

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تتعرض جميع النساء من نقل آخر الى فترات تؤدي إلى ضعف في جسمها وخاصه في الشعر فيسقط يتقصف في الحال مثل فترات المذاكرة الصعبه أو فترات الحمل المتعبة وكذلك يأتي علينا فترات ضغط في أعمال المنزل أو أعمال خارج المنزل ولا تملك وقت بالاهتمام بنفسها وشعرها فينتج عن هذا الإهمال الغير مقصود تقصف وتهيج وسقوط في شعرها فينصح في هذه الحالة بسرعه الإهتمام بوصفه زيت الزيتون والكمون الغير مكلفة ولا تحتاج إلى وقت وسط هذه الاعمال الكثيرة فلا تاخذ منك سوى عدة دقائق في فردها على الشعر حتى تحصلي على شعر جذاب وناعم كالحرير وأفضل مما كان.

مكونات وصفة علاج من شكل الشعر

كمية زيت الزيتون الاصلي.

كميه من عشب الكمون .

كمية من الماء مناسبة لاحتياج الوصفة

خطوات تجهيز وصفة زيت الزيتون مع الكمون لشعر لامع وناعم كالحرير

نرفع اناء على النار به كمية من المياه ثم نضع عليه الكمون .

ونرفعها على النار حتى درجة الغليان ثم نطفي الخليط المكون من الكمون ولمياة حتى يبرد .

ونضيف زيت الزيتون على هذه المكونات .

ونضع هذه المكونات على الشعر من أوله وآخره مع توزيعه على فروة الشعر جيدا.

ثم نضع هذه المكونات على فروة الشعر كامله.

ثم نشطف هذا الشعر جيدا وسوف تظهر النتيجه واضحه أمامك وخاصة مع كثرة إستعمال هذه الخلطة الممتازة حتى تتخلصي من أي مشكلة في شعرك تزعجك