إوعى تأكلها تاني حتى لو هتموت من الجوع” .. 6 أنواع من السمك احذر منها هتموتك بالبطئ.. ماتشتريهاش تاني أبدا!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح -عليك الابتعاد عن بعض أنواع الأسماك والتي تصنفها هيئة الغذاء والدواء أنها خطر على صحة الإنسان وقد تسبب الوفاة، حيث تحتوي بعضها على سم قوي يسبب شلل العضلات وصعوبة في التنفس، ولذلك كان من وزارة الصحة المصرية الحفاظ على صحة المواطن وتحذيره من بعض أنواع الأسماك المنتشرة في البحر الاحمر والمتوسط والمتواجدة في بعض الأسواق، دعونا خلال سطور المقال نرصد لكم الأضرار البالغة التي تؤثر بها هذه الأنواع على الصحة.

على الرغم من الفوائد الهامة التي تقدمها الأسماك لنا كوجبة غنية بالمعادن والبروتينات والدهون الصحية، ومع ذلك توجد أنواع خطر على الصحة وتتمثل فيما يلي:

سمكة القط: لها شارب يشبه إلى حد كبير القطط لذلك سميت بهذا الاسم، ولها سم قوى عند تناوله يسبب ضعف في العضلات مع الغثيان والقيء.

سمكة دجاجة البحر: من أكثر الأسماك المنتشرة في العالم وتسبب الموت البطيء نظرا لأنها تؤثر على صحة الجهاز التنفسي.

سمكة العقرب: تتواجد بكثرة في البحرين المتوسط والأحمر وسميت بالعقرب لأن لها أشواك مثل العقرب وتؤثر على الصحة بأنها تسبب الالتهابات والآلام في أماكن متفرقة بالجسم.

سمكة الأرنب: من أخطر الأنواع لأن بها سم قوى يعمل على شلل العضلات وخاصة المساعدة على التنفس وبعض الحالات تصاب بالوفاة.

سمكة البقرة: تتواجد في جميع أنحاء العالم وتسبب شلل العضلات مع صعوبة في التنفس.

سمكة البلامة: تؤثر على صحة الجهاز العصبي لذلك احذر من تناولها.

أعراض تتركها الأسماك المحظورة في الصحة

تختلف نوع التسمم الذي يصاب به الانسان نظرا لنوع الأسماك التي تناولها وتتمثل فيما يلي:

صعوبة في التنفس.

وهن العضلات.

فقدان الوعي.

القيء والغثيان.

عدم انتظام ضربات القلب.

التشنجات.

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