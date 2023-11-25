«الفلوس هتبقى معاك بالكوم!!»…طريقة جهنمية لاستغلال التلفزيون القديم هذه القطعة تساوي ٥٠ ألف جنيه وأكثر!!..اوعى تفرط فيه وتبيعه

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - على الرغم من قيمة التلفاز القديمة الأثرية، فإنك لا تعرف الكنز المدفون بداخلها حتى يتخلص الناس منها، لأنها تحتوي على مجموعة من الأجزاء الثمينة التي يغفل عنها الناس، لذا سنخبرك عن الأشياء التي ستستخدمها لاكتشاف الكنز، وسوف نتعرف على أهم التفاصيل حول هذا الأمر.

طريقة جهنمية لاستغلال التلفزيون القديم هذه القطعة تساوي ٥٠ ألف جنيه وأكثر!!

قطعة ثمينة تستحق الملايين في التلفاز القديم

من السهل بالنسبة لك استخراج الكنز من التلفاز القديم بمساعدة أشخاص ذوي خبرة عالية في مجال الإلكترونيات والذين يتمتعون بالمهارات والخبرة، لأن هناك بعض الأضرار الناتجة عن هذا الموضوع، لذا يجب عليك اختيار أولئك الذين لديهم خبرة في هذا المجال.

كيفية استخراج القطعة الثمينة من التلفاز القديم؟!

سنوضح لك بعض الخطوات لاستخراج القطع المميزة:

1. يجب أن تستخدم مفكًا مناسبًا لإزالة الجزء الخارجي للتلفاز.

2. استخدم مفكًا مناسبًا لاستخراج جهاز الضغط الكهربائي من داخل الجهاز، حيث يُستخدم هذا الجهاز في العديد من الاستخدامات، مثل الصدمات الكهربائية ومصابيح العين، ويُستخدم في العديد من الأجهزة المختلفة. يجب عليك أيضًا استخدام مفكٍ مسخنٍ لجعل هذه المهمة أسهل بالنسبة لك، ويجب أن تكون حذرًا ومنتبهًا عند استخدامه أثناء التعامل مع الكهرباء، نأمل لكم السلامة والأمان وبهذا نكون قد قدمنا لكم الطريقة للاستفادة من التلفاز القديم، نأمل أن نكون قد قدمنا لكم معلومات مفيدة من المعلومات التي قدمناها لكم، ونأمل أن تستفيدوا منها.