دوت الخليج - كتب احمد صلاح - إذا لاحظتها توجه للطبيب فوراً.. الكشف عن علامة تظهر في البطن تشير إلى إصابتك بمرض خطير,

يجهل الكثير من الأشخاص أن تورم البطن قد تكون علامة على الإصابة بمرض خبيث.

ووفق تقرير موقع “Verywellhealth” فإن أعراض الإصابة بسرطان الكبد تتضمن:

2-ألم البطن: عادة ما يشعر الأشخاص بالألم والانزعاج على الجانب الأيمن من البطن أسفل الأضلاع مباشرة بسبب ضغط ورم الكبد على الهياكل أو الأعصاب الأخرى في هذه المنطقة، لذا عليك أخذ نفس عميق واضغط بخفة إلى أعلى أسفل القفص الصدري على الجانب الأيمن في المكان الذي يتواجد به الكبد، إذا كان لديك تضخم الكبد عليك التواصل مع الطبيب سريعًا.

وتشمل الأعراض أيضا:

2- ضيق التنفس.

3- ألم في الكتف الأيمن.

5- الشعور بالتعب والضعف.

6- الحمى.

7- القيء.

8- اليرقان، وهي اصفرار الجلد والجزء الأبيض في العين

إذا لاحظتها توجه للطبيب فوراً.. الكشف عن علامة تظهر في البطن تشير إلى إصابتك بمرض خطير .