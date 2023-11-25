[بذور جبارة بسعر التراب لكنها خارقة وتعيد شبابك حتى لو كنت بعمر 70 سنة.. تعرف عليها ولن تندم]

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تبحث الكثير من السيدات عن بعض الوصفات والخلطات التي تعطيها مظهر لائق والتي تتخلص من خلالها على الشيخوخة والشيب وجميع هذه الأمراض والأشياء التي تظهر على الجسم بعد كبر السن وظلوا يبحثون عن هذه الخلطات والوصفات الطبيعيه والآمنه عليهم ولكن دون حل ودون إفادة نهائيا، ولكن في هذا المقال سوف نقول لكم عن وصفة سحريه باستخدام بذور مفيدة جدا لصحة وجسم الإنسان وأيضا من دون اي تكاليف نهائيا، فقط تابعي معانا لكي تتعرفي على هذه الوصفة السحرية وما هي فوائد هذه البذور لجسم الإنسان.

طريقة تحضير وصفة بذور الكتان

• اولا عليك ان تقومي بوضع كوب من الماء في وعاء على النار وضعي به القليل من بذور الكتان ومعه ورق اللورا واتركيه على النار الهادئه حتى يصل الى مرحلة الغليان.

• وبعدها سوف تلاحظي ان الخليط أصبح ثقيلا بعدها قومي برفعه من على النار ثم بعدها قومي بتصفية الخليط من الورق والبذور وبعدها قومي بإضافة بعض من السكر حسب الرغبة لديكي.

• وقومي بتقليب الخليط حتى يتم خلطه بشكل مناسب وجيد وبعدها اتركيه حتى يبرد ثم بعدها قومي بشربه مرتين يوميا بشكل مستمر حتى تلاحظ هي الفرق على جسمك.

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فوائد بذور الكتان لجسم الإنسان

تعتبر بذور الكتان من أفضل البذور التي تعطي الجسم الكثير من الفوائد المختلفة اذا تعمل على حرق الدهون والتخلص من جميع الأمراض التي توجد في جسم الإنسان والتي نصح بها بعض الأطباء باستخدام بذور الكتان في جميع الوصفات والخلطات للجسم.